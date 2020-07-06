Опубликовано видео попадания молнии в российского футболиста

В сети появилось видео с моментом попадания молнии в 16-летнего российского голкипера команды "Знамя труда" Ивана Заборовского во время тренировки.

В ролике, который был опубликован в Telegram-канале Baza, видно, как игрок разбегается для выполнения удара по пустым воротам с линии штрафной, и в этот момент в него попадает молния.

Напомним, что Заборовский выжил после инцидента, но находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому.

"Знамя труда" выступает в группе "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В сезоне 2019/20, который был завершен досрочно, команда заняла 11-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько футболистов пострадали от удара молнии во время поединка между командами "Уолмер Бойс Скул" и "Ямайка Колледж" на Ямайке.