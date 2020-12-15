Опубликовано точное расписание матчей "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 ЛЕ

"Динамо" и "Шахтер" заняли третьи места в Лиге чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с "Брюгге" и "Маккаби Тель-Авив", соответственно.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, киевляне как несеяная команда проведут первый поединок на своем поле 18 февраля 2021 года в 19:55 по киевскому времени, а ответный – 25 февраля в 22:00. "Горняки", наоборот, начнут с выездного матча, который начнется 18 февраля в 22:00, а затем примут израильтян в столице Украины 25 февраля в 19:55.

Напомним, что последняя встреча "Динамо" и "Брюгге" состоялась в августе 2019 года. Тогда киевляне под руководством Александра Хацкевича по сумме двух поединков уступили бельгийцам со счетом 3:4 после минимального поражения на выезде (0:1). Несмотря на это, один из лидеров столичного клуба Виталий Буяльский заявил, что у команды не будет реваншистских настроений перед этим противостоянием.

"Шахтер" и "Маккаби Тель-Авив" еще не играли между собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценили шансы украинских клубов на выход в 1/8 финала Лиги Европы. В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, в ходе которой были определены все пары.