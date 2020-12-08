Опубликовано расписание Украины в отборочном турнире ЧМ по футболу-2022
Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) во вторник, 8 декабря, опубликовал расписание сборной Украины в отборочном цикле чемпионата мира-2022, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Все поединки квалификации состоятся в 2021 году, и по результатам жеребьевки украинцы сразятся с Францией, Боснией и Герцеговиной, Финляндией и Казахстаном.
Наши футболисты свой путь на мундиаль начнут во Франции мартовской игрой против действующих чемпионов мира, а закончат в ноябре выездной встречей против Боснии и Герцеговины.
24 марта
Франция – Украина, 21:45
28 марта
Украина – Финляндия, 21:45
31 марта
Украина – Казахстан, 21:45
1 сентября
Казахстан – Украина, 17:00
4 сентября
Украина – Франция, 21:45
9 октября
Финляндия – Украина, 19:00
12 октября
Украина – Босния и Герцеговина, 21:45
16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина, 21:45
Отметим, что с Францией подопечные Андрея Шевченко совсем недавно сыграли в товарищеском матче на "Стад де Франс". Матч завершился со счетом 7:1, что стало крупнейшим поражением в истории нашей сборной.