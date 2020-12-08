Опубликовано расписание Украины в отборочном турнире ЧМ по футболу-2022

Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) во вторник, 8 декабря, опубликовал расписание сборной Украины в отборочном цикле чемпионата мира-2022, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Все поединки квалификации состоятся в 2021 году, и по результатам жеребьевки украинцы сразятся с Францией, Боснией и Герцеговиной, Финляндией и Казахстаном.

Наши футболисты свой путь на мундиаль начнут во Франции мартовской игрой против действующих чемпионов мира, а закончат в ноябре выездной встречей против Боснии и Герцеговины.

24 марта

Франция – Украина, 21:45

28 марта

Украина – Финляндия, 21:45

31 марта

Украина – Казахстан, 21:45

1 сентября

Казахстан – Украина, 17:00

4 сентября

Украина – Франция, 21:45

9 октября

Финляндия – Украина, 19:00

12 октября

Украина – Босния и Герцеговина, 21:45

16 ноября

Босния и Герцеговина – Украина, 21:45

Отметим, что с Францией подопечные Андрея Шевченко совсем недавно сыграли в товарищеском матче на "Стад де Франс". Матч завершился со счетом 7:1, что стало крупнейшим поражением в истории нашей сборной.