Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны. Видео

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до своей смерти отправил голосовое сообщение приятелю своей бывшей возлюбленной Вероники Охеды.

Аудиозапись прозвучала в эфире программы Secretos Verdaderos, выходящей на аргентинском телеканале America TV.

В сообщении Марадона попросил Марио Бодри позаботиться о его сыне Диего Фернандо, который родился в феврале 2013 во время внебрачных отношений звезды сборной Аргентины с Вероникой.

"Привет, Марио, это Диего. Я знаю, что тебе покажется это невероятным, но я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Позаботься о ней и о моем ангеле, который ни с кем не сравнится. У меня много детей, но именно он избавляет меня от последних седых волос. Обнимаю", – сказал Марадона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 60-летний Диего Марадоной, внезапно скончался в среду, 25 ноября в своем доме в Буэнос-Айресе.

На следующий день после похорон 19-летний Сантьяго Лара заявил, что он является сыном Марадоны, и потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.

Позже в сети появилось, возможно, последнее прижизненное видео с легендарным футболистом