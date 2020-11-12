Опубликовано полное расписание сборной Украины на Евро-2020 по футболу

После того, как сборная Северной Македонии обыграла Грузию в стыковом матчи отбора на чемпионата Европы-2020 по футболу, стало известно полное расписание финальной части турнира, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Старого Света.

Сборная Украины свой первый поединок на Евро-2020 в группе С проведет с командой Нидерландов 13 июня.

Полное расписание квартета С выглядит следующим образом:

13.06.2021 (воскресенье)

Австрия – Северная Македония (Будапешт, 19.00)

Нидерланды – Украина (Амстердам, 22.00)

17.06.2021 (четверг)

Украина – Северная Македония (Бухарест, 16.00)

Нидерланды – Австрия (Амстердам, 22.00)

21.06.2021 (понедельник)

Северная Македония – Нидерланды (Амстердам, 19.00)

Украина – Австрия (Бухарест, 19.00)

Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля 2021.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины проиграла команде Польши в товарищеском матче. В первом тайме Ярмоленко не забил пенальти, а вратарь Андрей Лунин допустил курьезный ляп.