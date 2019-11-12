Опубликовано новое видео скандала с Тайсоном в матче "Шахтер" – "Динамо"

В сети появилось новое видео скандала с участием капитана "Шахтера" Тайсона в матче 14-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо".

На видео, которое опубликовало издание Football.uа, зафиксировано, как на 74-й минуте матча после фола Тайсона на одном из игроков "Динамо" болельщики киевского клуба начали изображать крики обезьян и выкрикивать неприличные слова в адрес бразильца.

После этого Тайсон сначала ударил мяч в сторону болельщиков, а потом показал им средний палец. Арбитр матча Виталий Романов был вынужден остановить матч.

После возобновления поединка капитану "горняков" была показана красная карточка.

Напомним, что матч завершился победой донецкого "Шахтера" 1:0.

Единственный гол встречи было забито после подачи углового Сергеем Кривцовым на 19-й минуте матча.

Отметим, что в поддержку Тайсона выступил его именитый соотечественник и форвард французского ПСЖ Неймар.

Как сообщал OBOZREVATEL, и "Шахтер", и "Динамо" после игры осудили расистские проявления, которые произошли во время матча.

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