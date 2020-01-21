Опубликован список лучших футбольных лиг мира: Украина выше России

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг национальных первенств. Украина оказалась выше России, заняв 25-е место.

Как сообщает официальный сайт организации, английская Премьер-лига вернулась на первое место впервые за 10 лет, закончив испанскую гегемонию, которая длилась на протяжении последних девяти сезонов. Успехи "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" позволили АПЛ возглавить список. На втором месте оказалась бразильская Серия А, а на третьем – испанская Ла Лига.

Украинская Премьер-лига УНИАН

Украинская Премьер-лига опустилась на 25-ю позицию по сравнению с 23-м местом в прошлом году, а высший российский дивизион финишировал следом, заняв 26-ю строчку вместо 17-го в 2018 году.

Список сильнейших лиг мира выглядит следующим образом:

1. Англия – 1287 очков;

2. Бразилия – 1165 очков;

3. Испания – 1141 очко;

4. Италия – 939 очков;

5. Колумбия – 849 очков;

6. Португалия – 834 очка;

7. Франция – 818 очков;

8. Нидерланды – 790,5 очков;

9. Аргентина – 776 очков;

10. Германия – 765,5 очков;

...

25. Украина – 542 очка;

26. Россия – 538,5 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская Премьер-лига может пойти на серьезные изменения регламента из-за Евро-2020.

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