Определился возможный соперник "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы

"Интер" одержал минимальную победу над леверкузенским "Байером" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Шахтер" – "Базель".

Матч начался с тотального преимущества миланской команды, которая забила два гола уже к 21-й минуте. Сначала Николо Барелла поддержал атаку вторым темпом и отправил мяч в дальний угол ворот соперника, а затем Ромелу Лукаку с трудом выиграл борьбу у защитника и протолкнул игровой снаряд мимо голкипера. "Байер" сократил отставание в счете через три минуты, но на большее немцев не хватило. В дальнейшем "Интер" был ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество, нежели пропустить, но голов команды больше не забивали.

Напомним, что полуфинал, в котором итальянский клуб может сыграть с донецким "Шахтером", состоится в понедельник, 17 августа, в 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал, чего ждет от четвертьфинального матча против "Базеля".