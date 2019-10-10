Определился украинский телеканал, который покажет ЧМ-2022 по футболу

Генеральный продюсер телеканала "UA:Перший" Ярослав Лодыгин рассказал о телеправах на трансляцию чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.
ЧМ-2022 состоится в Катаре
sbisoccer.com
"Права на чемпионат мира дорогие. Поэтому в прошлые годы у нас была практика делать это совместно с "Украиной", мы делили чемпионат мира. А последний ЧМ в России мы вообще не транслировали – отдали "Интеру", чтобы хоть как-то компенсировать затраты на вынужденную покупку прав. Но следующий чемпионат мира мы уже не собираемся отдавать им. Мы уже имеем права на ЧМ-2022. У нас есть приоритетное право на такие турниры как у члена Европейского вещательного союза", - заявил Лодыгин в интервью сайту "Трибуна".
Кроме того, он отметил, что вскоре "UA:Перший" покажет ряд других спортивных событий.
"Например, сейчас мы рассматриваем возможность показа клубного чемпионата мира по футболу в конце года. Мы транслировали церемонию награждения лучших от ФИФА. Такие предложения автоматически нам первыми приходят. Далее мы можем с ними что угодно делать. И, конечно, у нас есть возможность покупать эти права дешевле, не по цене для коммерческих каналов", - отметил руководитель "UA:Перший".
Как сообщал OBOZREVATEL, сборную России могут не допустить к ЧМ-2022 - стала известна причина.
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