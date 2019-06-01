Определился соперник Украины в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Польше с 23 мая по 15 июня, сыграет с командой Панамой.

Матч Украина - Панама состоится 3 июня. Начало в 18:30.

Соперник наших юных футболистов определился в последнем туре группового этапа.

По регламенту турнира в плей-офф выходят команды занявшие первые два места. Сборная Панамы заняла третью позицию, но смогла пробиться дальше, войдя в четверку лучших третьих сборных.

В случае успеха подопечные Александра Петракова в 1/4 финале сразятся с победителем пары Колумбия - Новая Зеландия.

Напомним, что в заключительном матче группового этапа мундиаля "сине-желтые" сыграли вничью с Нигерией, завоевав первое место в группе D.

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