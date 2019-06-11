Определился соперник Украины в финале чемпионата мира по футболу U-20

Сборная Украины в финале чемпионата мира по футболу среди молодежных команд U-20 сыграет с Южной Кореей.

Джун

Азиаты в полуфинале минимально обыграли действующего чемпиона Южной Америки - Эквадор. Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 39-й минуте забил Джун.

Напомним, что полуфинальный матч чемпионата мира по футболу U-20 Украина - Италия завершился со счетом 1:0. Мяч на 65-й минуте забил Булеца.

На последних секундах итальянцы забили ответный гол, но бразильский арбитр Рафаэль Клаус после просмотра VAR принял решение отменить взятие ворот. Такое решение в Италии назвали позором.

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