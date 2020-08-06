Определился соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы сыграет с "Базелем". Швейцарский клуб в 1/8 финала прошел немецкий "Айнтрахт" (3:0 дома и 1:0 на выезде).

Из-за пандемии коронавируса, с этой стадии Лиги Европы команды будут проводить по одному матчу. Встреча "Шахтер" - "Базель" пройдет на "Фелтинс Арене" в Гельзенкирхене 11 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру спокойно воспринял итоги жеребьевки "финала восьми" Лиги Европы.

Напомним, что в 1/8 финала донецкий клуб уверенно прошел немецкий "Вольфсбург". Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев.

Ответную игру в Киеве выиграли также донецкие футболисты (3:0).