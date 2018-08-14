Определился соперник "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов за выход в основной групповой турнир сразится с "Аяксом".

Вице-чемпион Нидерландов в ответном матче третьего квалификационном раунде со счетом 3:0 обыграл бельгийский "Стандарт".

Первую встречу с "Аяксом" "Динамо" проведет 21/22 августа (на выезде), ответный матч состоится – 28/29 августа (дома).

Новости Хачериди показал на матче Лиги чемпионов в Москве флаг Украины

Напомним, что "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов прошло чешскую "Славию". После гостевой ничьей 1:1, подопечные Александра Хацкевича добыли красивую домашнюю победу - 2:0.

Позже был опубликован видеообзор игры, а также послематчевый комментарий главного тренера "бело-синих".