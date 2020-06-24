В драматичном матче определился соперник "Динамо" по финалу Кубка Украины

Футбольный клуб "Ворскла" в гостях обыграл "Мариуполь" в 1/2 финала Кубка Украины. Встреча на стадионе им. Бойко завершилась в серии послематчевых пенальти (2:3).

Счет в поединке на 37-й минуте открыл Сергей Горбунов. "Ворскла" смогла отыграться лишь за 10 минут до окончания основного времени. Гол с пенальти забил Кане.

Два 15-минутных экстратайма прошли без забитых голов, а в серии послематчевых пенальти великолепно сыграл голкипер полтавчан Павел Исенко, отбив три удара с точки.

В решающем матче за престижный трофей "Ворскла" сразится с киевским "Динамо", которое неделю назад обыграл "Минай" (2:0) из одноименного города на Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Кубка Украины состоится 8 июля на стадионе "Арена Львов" с соблюдением необходимых противоэпидемических требований.

Изначально решающий поединок планировали провести в Тернополе, однако из-за непростой ситуации с коронавирусом в этом городе, финал перенесли во Львов.