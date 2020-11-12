Определился последний соперник Украины на Евро-2020

Третьим соперником сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы по футболу-2020 станет сборная Северной Македонии.

Стыковой матч с Грузией завершился гостевой победой со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил 37-летний Горан Пандев.

Континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Кроме Украины и Северной Македонии в группе С сыграют команды Нидерландов и Австрии.

Грузия – Северная Македония 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 56 Пандев.

Грузия – Лория, Двали (Давиташвили, 90), Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури, 88), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили, 80), Казаишвили (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанидзе, 81).

Северная Македония – Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Зайков, 89), Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Тричковски, 89), Пандев.

Предупреждения: Николов (62), Кашия (75), Окриашвили (78), Несторовски (82), Костадинов (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября 2019 года сборная Украины в 7-м туре квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла чемпиона континента - команду Португалии - и с первого места вышла в финальную часть турнира.