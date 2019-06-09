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Определился победитель Лиги наций

Определился победитель Лиги наций
Решающая встреча прошла на "Драгау"
1.4тЧитать материал на украинском

Сборная Португалии по футболу, разбив в финале команду Нидерландов, стала победительницей Лиги наций УЕФА сезона 2018/2019. Матч на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 1:0.

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

Хозяева с первых секунд завладели инициативой, но гости, словно переодетый "Аякс", устроили впечатляющий прессинг. Нидерланды построили свою игру на позиционном нападении, впервые убежав в контратаку на 33-й минуте.

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

В целом Португалия смотрелась сильнее, которая не так много владела мячом, но доводила до удара почти каждую атаку.

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

Второй тайм начался с атак Криштиану и Ко. 15 минут мяч практически не покидал половину поля голландцев. Было заметно, что подопечные Фернанду Сантуша настроены очень решительно, и по такой игре они рано или поздно должны были забить.

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

Это случилось на 60-й минуте. Бернарду Силва слева сделал передачу в центр на Гедеша, который в касание низом отправил круглого точно в угол. Пропущенный гол явно взбодрил "оранжевых". Голландская команда стала играть собраннее и настырнее, устроив настоящую осаду ворот Силлессена.

Португальские футболисты полностью отдали инициативу сопернику, сделав акцент на контратаках.

Штурм сборной Нидерландов эффекта не дал и Португалия празднует победу в Лиге наций.

Португалия – Голландия 1:0

Гол: 1:0 – 60 Гедеш.

Португалия – Руй Патрисиу, Диаш, Геррейру, Нелсон Семеду, Фонте, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Гедеш (Рафа Силва, 75), Бруну Фернандеш (Моутинью, 81), Вильям Карвалью, Роналду.

Голландия – Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (де Йонг, 81), Бергвейн (ван де Бек, 60), Вейналдум, Бабел (Промес, 46), де Йонг.

Предупреждение: Думфрис (88).

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

Португалия - Нидерланды

Новости
Роналду забил фантастический гол в полуфинале Лиги наций

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче со Швейцарией и вывел сборную Португалии в финал Лиги наций.

Во второй игре 1/2 финала лишь в дополнительное время голландцы разобрались с командой Англии.

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Тема
Лига наций
Место
Португалия
Теги
Сборная Голландии по футболусборная Португалии по футболу
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