В феерическом финале определился победитель Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов сезона 2018/2019 в финальном матче на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, обыграв земляков из "Тоттенхэма" - 2:0.

OBOZREVATEL провел онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль.

Перед игрой состоялась минута молчания в память о знаменитом испанском футболисте Хосе Антонио Рейесе, который погиб в страшной автомобильной катастрофе утром 1 июня.

Финал Лиги чемпионов

Начало игры оказалось шокирующим для фанатов "шпор". Уже на 34-й секунде после передачи в направлении Мане мяч попал в руку Сиссоко. Словенский арбитр Дамир Скомина даже без просмотра VAR уверенно назначил 11-метровый. Удар четко реализовал Мохаммед Салах.

Финал Лиги чемпионов

Внезапный пенальти подарил "Ливерпулю" возможность играть на контратаках, существенно убавив насыщенности у матча

Все попытки построить опасные атаки у номинальных хозяев заканчивались безрезультатно. Холостой контроль на своей половине поля - вот все, чем отметилась команда Почеттино в первую половину первого тайма.

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

По итогам 45-минутки владение мячом было 65% против 35% не в пользу "Ливерпуля". Несмотря на это, все попытки "Хотспура" всем составом перейти на чужую половину поля успехами не увенчались.

Большой ажиотаж у зрителе на трибунах вызвал забавный казус, когда на поле выбежала раздетая болельщица.

Финал Лиги чемпионов

После перерыва "Тоттенхэм" пошел вперед большими силами. Харри Кейн, вернувшийся после тяжелой травмы, пока не представляли реальной угрозы для ворот Алиссона.

На 66-й минуте Почеттино выпустил героя полуфинального противостояния с "Аяксом" Лукаса Моура, сделавшего хет-трик.

Финал Лиги чемпионов

В середине тайма мяч уже не задерживался в центральном круге. Обоюдные атаки наваливали то в одну, то в другую сторону, но настоящей остроты не было.

Концовка встречи прошла в атаках "Тоттенхема". Мерсисайдцы устроили нечто напоминающее штурм, но голкипер сборной Бразилии играл безупречно.

Вместо этого лондонцы на 88-й минуте пропустили острейшую контратаку, которая завершилась для них фатально. Ван Дейк не добил до ворот, Матип спихнул мяч на Ориги, который забил из-под вернувшегося в игру Альдервейрелда - 0:2.

"Тоттенхэм" Англия – "Ливерпуль" Англия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 2, пенальти Салах, 0:2 – 87 Ориги.

Тоттенхэм – Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

Ливерпуль – Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

Напомним, что 29 мая лондонский "Челси". обыграв "Арсенал" в финале Лиги Европы (4:1). стал победителем этого турнира в сезоне 2018/2019.

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