Определился победитель Кубка Англии

Лондонский "Арсенал" обыграл земляков из "Челси" и в рекордный, 14-й раз, стал победителем Кубка Англии по футболу.

Финальный матч прошел на столичном стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах и и завершился со счетом 2:1.

В составе победителей дубль сделал габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (28-я и 67-я минуты), первый мяч он забил с пенальти. У "Челси" отличился форвард Кристиан Пулишич (5). Полузащитник "Челси" Матео Ковачич был удален с поля на 73-й минуте встречи за вторую желтую карточку.

Благодаря победе лондонский клуб обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. В чемпионате Англии "Арсенал" занял восьмое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский арбитр Энтони Тэйлор, который вывел "Челси" и "Арсенал" на финал Кубка страны, стал первым рефери в истории турнира, кому удалось отсудить финал дважды, начиная с 1901 года.