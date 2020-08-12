В невероятном матче определился первый полуфиналист Лиги чемпионов

Французский ПСЖ с огромным трудом спас четвертьфинальный матч с итальянской "Аталантой" и вышел в полуфинал турнира сезона 2019/2020.

Встреча на стадионе "Эштадиу да Луж" завершилась со счетом 2:1, при этом два гола ПСЖ забил на 90-й и 90+3-й минутах.

Из-за пандемии коронавируса, начиная с этой стадии команды проводят по одному матч на нейтральном поле в Португалии.

Счет был открыт на 26-й минуте. Сапата дважды запнулся, пытаясь принять пас сперва справа, затем слева, но смог протолкнуть мяч на Пашалича. 25-летний игрок сборной Германии в касание вогнал круглого в девятку без шансов для Наваса.

Чемпион Франции устроил настоящий штурм на ворота соперника и смог добиться успеха на последних минутах. На 90-й минуте Шупо-Мотинг навесил на Неймара, тот ковырнул в центр, а Маркиньос через рикошеты завалил в ворота – 1:1.

Окрыленные французы продолжили давить, заставив "Аталанту" потерять мяч на чужой половине поля, Неймар удрал в контратаку, итальянцы отбились, но Неймар снова отдал на Мбаппе, который прострелил на пустые Шупо-Мотингу – 2:1.

ПСЖ в полуфинале 19 августа сыграет с "Лейпцигом" или "Атлетико" (13 августа, 22:00)

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА отменил матч Лиги чемпионов из-за коронавируса.

Напомним, что накануне донецкий "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы.