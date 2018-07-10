Определился первый финалист ЧМ-2018

Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по футболу-2018, в третий раз в своей истории пробившись в эту стадию мундиалей. Матч 1/2 финала против команды Бельгии в Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" завершился со счетом 1:0.

В первом тайме инициативой с первых секунд завладела сборная Бельгии. Французские футболисты не стали повторять ошибок бразильской команды, которая в четвертьфинале безбашенно бросилась атаковать бельгийцев и получила в ответ два гола.

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия

Концентрированные атаки игроков Бельгии раз за разом заставляли вовсю работать голкипера соперников. Было заметно, что французы ждут своего шанса в контратаке.

Ближе к концу тайма пошел более открытый футбол с большим количеством индивидуальных действий и розыгрышей экстра-класса со стороны обеих команд. Счет 0:0 держался лишь за счет чудо-сэйвов Льориса и Куртуа.

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия

Второй тайм начался с кошмара для подопечных Роберто Мартинеса. На 50-й минуте Умтити набежал на подачу углового, опередил Феллайни и Альдервейрельда и вогнал мяч в сетку.

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия

Бельгия угодила в нокдаун и едва не пропустила второй гол после нескольких острых выпадов. К середине 45-минутки самая забивающая команда турнира пришла в себя, но в атаке сбилась на безрезультатные навесы в собственном стиле из матча с Японией.

Концовку встречи Франция играла очень компактно, не дав оппонентам создать ни одного шанса сравнять счет. Вместо этого последние секунды бельгийцы провели в защите.

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия

Франция – Бельгия 1:0



Гол: 1:0 – 51 Умтити.

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Жиру (Нзонзи, 85), Мбаппе.

Бельгия – Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Компани, Шадли, Витцель, де Брюйне, Феллайни (Феррейра Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Лукаку.

Предупреждения: Азар (63), Алдервейрелд (71), Канте (87), Мбаппе (90), Вертонген (90).

Напомним, что в 1/4 финала Бельгия разобралась с Бразилией, а Франция легко обыграла Уругвай. Второй финалист определится в среду, 11 июля, в паре Хорватия - Англия.