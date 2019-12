Определился обладатель "Золотого мяча"-2019

Аргентинец Лионель Месси стал обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды – "Золотого мяча".

WHAT AN IMAGE! 👀



When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9 — #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.

Церемония 2019 года от издания France Football прошла в понедельник, 2 декабря, в Париже. По итогам голосования звезда каталонской "Барселоны" обошел двух футболистов английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и Садио Мане, а также своего извечного соперника Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Антуан Гризманн

Месси стал первым в голосовании, а Роналду занял лишь третье место. Интересно, что португалец, заранее узнав об итогах голосования, отказался от идеи посетить церемонию.

Новости СМИ сообщили о тайной свадьбе Роналду

Лионель Месси

Для Лионеля это уже шестой "Золотой мяч" в карьере. По этому показателю аргентинец теперь единоличный лидер, тогда как у Криштиану осталось пять таких наград. По итогам минувшего сезона Месси получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиров европейских чемпионатов. 32-летний нападающий так же стал чемпионом Испании.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi 👀 How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh — #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.

Отметим, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин вошел в топ-5 лучших игроков мира в возрасте до 21 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси установил невероятный рекорд в Лиге чемпионов.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!