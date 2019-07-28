"Динамо" перевернуло матч с "Шахтером" и выиграло Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" в воскресенье, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер.

На этот поединок столичные футболисты вышли без двух своих лидеров Цыганкова и Соля, травмировавшихся на сборах в Австрии. Виктор не до конца оправился от мышечной травмы во время силовой работы, а 27-летний испанец получил повреждение в тренажерном зале.

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Уже на 5-й минуте у ворот киевлян стало жарко. Миколенко отдал точно на ноги Марлосу и украинский бразилец мощнейшим ударом в девятку заставил серьезно поработать Дениса Бойко.

"Шахтер" продолжил грамотно комбинировать, смещая акценты с левого фланга на правый, и постоянно напрягая защиту киевских футболистов острыми прострелами в центр вратарской площадки.

"Горняки" очень высоко встречали соперника, не давая оппонентам сделать первый пас, чтобы перейти то обороны в атаку.

Ближе к центру тайма столичные футболисты постепенно выровняли ситуацию, и Вербич, воспользовавшись провалом Сергея Болбата, очень сильно обострил ситуацию у ворот Пятова.

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Обе команды не отсиживались в защите, демонстрируя хорошие скорости. Снова Вербич завершал ударом с 11 метров контратаку "Динамо", но его удар был заблокирован защитниками.

На 33-й минуте гости упустили фантастический момент, когда удар Исмаили лишь ногами отбил Бойко

Игра радовала темпом. Обе команды старались демонстрировать свои сильнейшие стороны. "Шахтер" - индивидуальное мастерство, а киевляне - скорости перехода между линиями.

В концовке неприятный инцидент случился с голкипером киевлян, когда в Дениса попала и взорвалась петарда.

В ответ фанаты киевлян бросили подобный "взрывпакет" в Андрея Пятова.

Андрей Пятов в матче за Суперкубок Украины

Настоящим кошмаром для номинальных хозяев стала третья дополнительная минута первого тайма. После розыгрыша углового Кривцов мог забивать, но не попал по мячу с нескольких метров. Беседин вместо нормального выноса покатил прямо на Алана Патрика и бразилец в касание пробил низом точно в угол.

Во втором тайме не было заметно, за счет чего подопечные Александра Хацкевича собирались переломить ход игры. Быстрые донецкие футболисты создавали гораздо больше остроты, чем их киевские соперники. Классно владея мячом в центре, "оранжево-черные" постоянно организовывали пространства для забеганий Исмаили и Болбата.

На 64-й минуте Гармаша сбили в штрафной но Виталий Романов отказался видеть нарушение правил и давать пенальти.

Ощущалось, что на "Динамо" сильно повлиял пропущенный гол "в раздевалку". У игроков практически не было моментов во втором тайме. В то же время "Шахтер" очень надежно играл в защите и очень остро на контратаках.

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Но начиная с 80-й минуты ситуация на поле полностью перевернулась, когда "бело-синие" буквально из ничего создали два гола.

Сперва Бурда после подачи с углового головой сравнял счет, а спустя 3 минуты Денис Гармаш в невероятном падении вывел свою команду вперед.

Заключительные секунды основного времени прошли в штурме "Шахтера", но итоговый счет не изменился.

"Динамо" – "Шахтер" 2:1

Голы: 0:1 – 45 Алан Патрик, 1:1 – 80 Бурда, 2:1 – 83 Гармаш.

Динамо – Бойко, Миколенко, Бурда, Кендзера, Кадар, Гармаш (Сидорчук, 84), Караваев (де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 73), Шепелев, Буяльский, Беседин.

Шахтер – Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Болбат, Алан Патрик (Дентиньо, 87), Степаненко, Марлос, Соломон (Тете, 66), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Хочолава (29), Буяльский (45), Кадар (72).

Новости Стадион фантастически исполнил гимн Украины перед матчем за Суперкубок

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году победителем Суперкубка Украины стало "Динамо". Встреча в Одессе двух лучших команд нашей страны завершилась со счетом 1:0.

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