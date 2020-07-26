"Динамо" в Лиге чемпионов: определились все возможные соперники по квалификации

Киевское "Динамо" стартует в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2020/2021 с третьего квалификационного раунда. Он будет состоять из одного матча (15-16 сентября). Плей-офф, если "бело-синие" туда пробьются, будет состоять из двух поединков (22-30 сентября).

Соперником киевского "Динамо" в 3-м раунде квалификации ЛЧ может стать "Ренн", "Виктория" Пльзень, "Рапид" Вена, ПАОК, АЗ и "Локомотива" Загреб.

Киевский клуб точно не сыграет с "Бенфикой", "Бешикташем" и "Гентом" – вместе с "Динамо" эти клубы будут сеянными во время жеребьевки за счет более высокого рейтинга. Не сыграет столичные футболисты и "Краснодаром", из-за того, что УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов отсеются три команды. Если вылетит "Бешикташ", то его место в списке сеяных займет "Виктория" Пльзень. Этот клуб тогда также исключится из числа возможных соперников "Динамо".

Жеребьевка 2-го раунда квалификации состоится 10 августа, 3-го – 31-го. Торжественная церемония пройдет в швейцарском Ньоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спортивные аналитики отреагировали на назначение Мирчи Луческу новым главным тренером "Динамо" и оценили вероятность выхода киевлян в группу Лиги чемпионов под его руководством.