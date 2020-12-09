Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

После того, как в среду, 9 декабря, были сыграны заключительные матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, определились 16 команд, которые продолжат борьбу за самый престижный клубный трофей Европы.

В 1/8 финала сыграют "Бавария", "Атлетико", "Реал", "Боруссия" М, "Манчестер Сити", "Порту", "Ливерпуль", "Аталанта", "Челси", "Севилья", "Боруссия" Д, "Лацио", "Ювентус", "Барселона", ПСЖ и "РБ Лейпциг".

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 14 декабря в швейцарском Ньоне. 16–17 и 23–24 февраля запланированы первые поединки. Ответные состоятся 9–10 и 16–17 марта 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов сезона 2020/2021 занял третье место в группе B и продолжит выступление в Лиге Европы. Там же весной будет играть и киевское "Динамо".