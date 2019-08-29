Определились все участники Лиги чемпионов

Стал известен полный состав участников основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

28 августа по итогам матчей плей-офф квалификации последние путевки в групповой турнир завоевали "Аякс", "Брюгге" и "Славия". Таким образом список из 32 команд-счастливчиков окончательно сформировался.

"Ливерпуль" - действующий обладатель трофея

На жеребьевке группового этапа, которая состоится 29 августа в Монако, команды по традиции будут разделены на четыре корзины. Чемпион Украины "Шахтер" оказался во второй корзине. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также чемпионы шести сильнейших национальных первенств по рейтингу УЕФА.

Остальные корзины заполнились согласно клубному коэффициенту.

Первая корзина: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Бавария", "ПСЖ", "Зенит";

Вторая корзина: "Реал", "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Наполи", "ШАХТЕР", "Тоттенхэм", "Бенфика", "Аякс";

Третья корзина: "Лион", "Байер", "Зальцбург", "Олимпиакос", "Валенсия", "Интер", "Динамо" Загреб, "Брюгге";

Четвертая корзина: "Локомотив", "Генк", "Галатасарай", "Лейпциг", "Славия", "Црвена Звезда", "Аталанта", "Лилль".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило исторический антирекорд в квалификации Лиги чемпионов.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!