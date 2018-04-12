Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Английский "Арсенал", французский "Марсель", австрийский "Ред Булл" и испанский "Атлетико" вышли в 1/2 финала Лиги Европы. Ответные матчи 1/4 финала второго по престижности клубного футбольного турнира Старого Света состоялись в четверг, 12 апреля.

Центральный матч состоялся в Австрии, где "Ред Булл" унизил обидчика киевского "Динамо". Хозяева разгромили римский "Лацио" 4:1 и за счет лишнего гола на выезде (2:4 в первой игре) вышел в следующий раунд.

Интересный поединок прошел в Москве, где ЦСКА едва не сотворил сенсацию, пытаясь отыграться после гостевого поражения от "Арсенала" 1:4. Россияне смогли забить два мяча, и были близки к третьему, когда пропустили решающий мяч от англичан.

"Спортинг" Португалия – "Атлетико" Испания - 1:0

Гол:1:0 – 28 Монтеро.

Спортинг – Руй Патрисиу, Анде Пинту, Матье (Петрович, 26), Ристовски (Думбия, 80), Коатес, Акунья, Батталья, Руис (Рубен Рибейру, 70), Фернандеш, Желсон Мартинш, Монтеро.

Атлетико – Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес (Врсалько, 46), Витоло (Корреа, 60), Коке, Сауль, Габи, Гризманн, Диего Коста (Торрес, 52).

Предупреждения:Ристовски (29), Монтеро (66), Торрес (70), Фернандеш (76), Батталья (90), Облак (90).

Первый матч: 0:2

Спортинг - Атлетико

Спортинг - Атлетико

Спортинг - Атлетико

Спортинг - Атлетико

Спортинг - Атлетико

"Ред Булл" Австрия – "Лацио" Италия - 4:1

Голы:0:1 – 55 Иммобиле, 1:1 – 56 Дабур, 2:1 – 72 Эдара, 3:1 – 74 Хван Хи Чхан, 4:1 – 76 Лайнер.

Ред Булл – Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара, Шлагер, Ябо (Минамино, 84), Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 79), Дабур.

Лацио – Стракоша, де Врей, Раду, Баста (Лукаку, 60), Луис Фелипе, Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон, 69), Лулич, Луис Альберто, Пароло, Лейва (Нани, 77), Иммобиле.

Предупреждения:Ульмер (60), Лейва (64), Луис Фелипе (65), Милинкович-Савич (89), Рамальо (90), Вальке (90).

Первый матч: 2:4

Ред Булл - Лацио

Ред Булл - Лацио

Ред Булл - Лацио

Ред Булл - Лацио

Ред Булл - Лацио

"Марсель" Франция – "РБ Лейпциг" Германия - 5:2

Голы:0:1 – 2 Брума, 1:1 – 6, автогол Ильзанкер, 2:1 – 9 Сарр, 3:1 – 38 Товен, 3:2 – 55 Огюстен, 4:2 – 60 Пайет, 5:2 – 90 Сакаи.

Марсель – Пеле, Камара, Амави, Сакаи, Сансон, Лопес, Луис Густаво, Пайет (Замбо-Ангисса, 83), Сарр (Рами, 28), Товен (Окампос, 63), Митроглу.

РБ Лейпциг – Гулачи, Упамекано (Бернардо, 66), Конате, Клостерманн, Ильзанкер, Кейта, Демме (Форсберг, 54), Забитцер (Поульсен, 59), Кампль, Брума, Огюстен.

Предупреждения:Товен (38), Митроглу (51), Конате (87), Сакаи (90).

Первый матч: 0:1

Марсель - Лейпциг

Марсель - Лейпциг

Марсель - Лейпциг

Марсель - Лейпциг

Марсель - Лейпциг

ЦСКА Россия – "Арсенал" Англия - 2:2

Голы:1:0 – 39 Чалов, 2:0 – 50 Набабкин, 2:1 – 75 Уэлбек, 2:2 – 90 Рэмзи.

ЦСКА – Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Березуцкий, Дзагоев (Витиньо, 38), Кучаев, Бистрович (Натхо, 72), Головин, Чалов (Миланов, 79), Муса.

Арсенал – Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Рэмзи, Эль-Ненни, Уилшер (Чемберс, 69), Озил, Ляказетт (Ивоби, 77)а, Уэлбек.

Предупреждение: Головин (86).

Первый матч 1:4

ЦСКА - Арсенал

ЦСКА - Арсенал

ЦСКА - Арсенал

Жеребьевка состоится 13 апреля, в пятницу. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, что днем ранее определились все полуфиналисты и в Лиге чемпионов.