Последний четвертьфинал Лиги чемпионов завершился грандиозной сенсацией

Максим Иншаков Футбол 23:53, 15.08.2020 Обновлено: 00:00, 16.08.2020

Французский "Лион", сенсационно обыграв английский "Манчестер Сити" со счетом 3:1, стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Ранее в 1/2 финала самого престижного европейского футбольного турнира вышли ПСЖ, сделав невероятный камбэк в матче против "Аталанты", "РБ Лейпциг" сенсационно выбив из турнира мадридский "Атлетико" и "Бавария", уничтожив грозную "Барселону".

Из-за пандемии коронавируса на этой стадии Лиги чемпионов команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Португалии.

Матч "горожан" состоялся в Лиссабоне на стадионе "Жозе Альваладе". "Сити", как фаворит (перед стартом на проход "Манчестер Сити" коэффициент был 1,11, тогда как итоговый успех "Лиона" оценивался в 7,5) с первых минут ожидаемо завладел инициативой.

Подопечные Гвардиолы уверенно распоряжались мячом, мощно позиционно атаковали, но в итоге пропустили первыми.

На 24-й минуте длинный пас из глубины поля нашел Токо-Экамби. Тот в борьбе с Гарсией отбросил мяч назад, где его подхватил Корне и ювелирным ударом под штангу мимо Эдерсона открыл счет – 0:1.

После перерыва рисунок встречи не поменялся. Английским игрокам не хватало жирной точки в завершении своих атак. "Лион" свой чуть ли не единственный момент реализовал, после чего сел в оборону, и играл от своих ворот.

Такая тактика работала до 69-й минуты, когда де Брюйне мощным ударом в угол восстановил равновесие – 1:1.

Тренер "Лиона" бросил в бой свежие силы и Усам Дембеле, выйдя на замену на 74-й минуте, на 79-й забил победный гол – 1:2.

На 86-й минуте Стерлинг не попал в пустые ворота с 3 метров, а спустя несколько десятков секунд Дембеле похоронил все надежды англичан, оформив дубль – 1:3.

"Манчестер Сити" Англия – "Лион" Франция 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 24 Корне, 1:1 – 69 де Брюйне, 1:2 – 79 Дембеле, 1:3 – 87 Дембеле.

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Эрик Гарсия, Фернандиньо (Марез, 56), Родри Эрнандес (Сильва, 84), де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Денайер, Дюбуа (Тете, 74), Какре, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 70), Ауар, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 87), Депай (Дембеле, 75).

Предупреждения: Дюбуа (12), Фернандиньо (29), Родри Эрнандес (58), Марсело (64).

Полуфинальные пары сформировались следующим образом: 18 августа "РБ Лейпциг" – ПСЖ, 19 августа "Лион" – "Бавария".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в понедельник, 17 августа, проведет матч 1/2 финала Лиги Европы с итальянским "Интером". Уже определились телеканалы, которые покажут эту игру.

Кроме того, букмекеры оценили шансы "горняков" выиграть Лигу Европы

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Ярош призвал сплотиться вокруг партии Порошенко "Европейская Солидарность"

В небо над Крымом запустили 25-метровый флаг Украины. Фото и видео

Лукашенко выступил с заявлением о событиях в Беларуси: он обратился к Путину

Россияне пожаловались на хамство и высокие цены в Крыму

Лукашенко о разговоре с Путиным: Россия поможет при первом запросе