Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы
В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой определились 16 пар.
Первые матчи пройдут на полях команд, названия которых написаны первыми. Полностью результаты церемонии выглядят следующим образом:
"Вольфсбергер" – "Тоттенхэм"
"Динамо" Киев – "Брюгге"
"Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед"
"Бенфика" – "Арсенал"
"Црвена Звезда" – "Милан"
"Антверпен" – "Рейнджерс"
"Славия" Прага – "Лестер"
РБ "Зальцбург" – "Вильярреал"
"Брага" – "Рома"
"Краснодар" – "Динамо" Загреб
"Янг Бойз" – "Байер"
"Мольде" – "Хоффенхайм"
"Гранада" – "Наполи"
"Маккаби" Тель-Авив – "Шахтер"
"Лилль" – "Аякс"
"Олимпиакос" – ПСВ
Первые поединки будут сыграны 18 февраля, а ответные – 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.
Как сообщал OBOZREVATEL, определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов.