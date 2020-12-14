Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой определились 16 пар.

Первые матчи пройдут на полях команд, названия которых написаны первыми. Полностью результаты церемонии выглядят следующим образом:

"Вольфсбергер" – "Тоттенхэм"

"Динамо" Киев – "Брюгге"

"Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед"

"Бенфика" – "Арсенал"

"Црвена Звезда" – "Милан"

"Антверпен" – "Рейнджерс"

"Славия" Прага – "Лестер"

РБ "Зальцбург" – "Вильярреал"

"Брага" – "Рома"

"Краснодар" – "Динамо" Загреб

"Янг Бойз" – "Байер"

"Мольде" – "Хоффенхайм"

"Гранада" – "Наполи"

"Маккаби" Тель-Авив – "Шахтер"

"Лилль" – "Аякс"

"Олимпиакос" – ПСВ

Первые поединки будут сыграны 18 февраля, а ответные – 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов.