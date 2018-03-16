Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

В Лиге Европы определились все участники 1/4 финала. Командами, которые продолжат борьбу за один из самых престижных клубных футбольных трофеев Европы стали:

"Атлетико" (Испания), "Марсель" (Франция), "Спортинг" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Арсенал" (Англия), "Ред Бул" (Австрия) и московский "ЦСКА".

Четвертьфинальные матчи запланированы на 5 апреля первые - 12 апреля ответные. Жеребьевка полуфинала намечена на 13 апреля, а матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля и 3 мая. Финал состоится 16 мая на "Стад-де-Лион".

Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы и Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 16 марта в Швейцарии. В мероприятии примет участие Андрей Шевченко.