Определились соперники украинских команд в Лиге Европы

Украинские "Колос" и "Десна" узнали соперников по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, сенсационно обыграв греческий "Арис" со счетом 2:1 в своем дебютном матче в еврокубках, команда из села Ковалевка на выезде встретится с хорватской "Риекой".

"Десна", которая также впервые принимает участие в турнирах под эгидой УЕФА, начнет свои выступления в Лиге Европы выездным поединком против немецкого "Вольфсбурга". Напомним, что "волки" встречались с донецким "Шахтером" в 1/8 финала ЛЕ 2019/20, оба раза проиграв "горнякам".

Поединки третьего квалификационного раунда турнира пройдут 24 сентября и будут сыграны в формате одноматчевого противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Бачка Топола" – ФКСБ (бывший "Стяуа") команды устроили перестрелку, забив 12 голов.