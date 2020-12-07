Определились соперники сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном в отборе на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В понедельник, 7 декабря, в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе состоялась жеребьевка, по итогам которой были сформированы 10 групп. Наша команда оказалась в квинтете D.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет последний турнир, участие в котором примут 32 команды, и первый, который будет проведен на Ближнем Востоке.

Путевки на ЧМ-2022 получат десять победителей групп, а еще три места будут разыграны в стыковых матчах. В плей-офф попадут команды, занявшие вторые места, и два представителя Лиги наций (ЛН).

Первые матчи отбора пройдут 24-25 марта 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина вылетела из элитного дивизиона ЛН после решения УЕФА присудить нашей команде техническое поражение в матче со Швейцарией.