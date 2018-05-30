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Определились соперники "Динамо" в новом сезоне Лиги чемпионов

1.2тЧитать новость на украинском

Киевское "Динамо" розыгрыш Лиги чемпионов сезона 2018/2019 начнет с третьего квалификационного раунда. Место столичного клуба в таблице коэффициентов УЕФА позволило подопечным Хацкевича быть в числе "сеяных" при жеребьевке отчетного этапа ЛЧ.

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Итак, "Динамо" в третьем квалификационном раунде может встретиться с "Фенербахче" (Турция), "Стандардом" (Бельгия), "Славией" (Чехия).

Напомним, это первый сезон с новым форматом 2018-21 года. Все клубы, вылетевшие в отборочных раундах Лиги чемпионов, переходят в Лигу Европы. 2-й, 3-й и 4-й отборочные раунды Лиги чемпионов разделены на два раздела: один для чемпионов и один для не чемпионов.

В квалификации по "пути для не чемпионов", где и сыграет "Динамо", участвуют всего 10 клубов (ранее их было 15). Четыре стартуют со второго квалификационного раунда, остальные — с третьего.

Жеребьевка третьего квалифай-раунда состоится 23 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, состав киевского "Динамо" пополнится бразильцем из "Палмейраса".

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Тема
Лига чемпионов
Объекты
ФК Динамо КиевФенербахче СтамбулФК Славия
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