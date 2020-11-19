Определились полуфиналисты Лиги наций

По итогам группового этапа Лиги наций Италия, Бельгия, Франция и Испания стали полуфиналистами турнира, заняв первые места в своих квартетах.

Решающие матчи, которые пройдут в формате "финала четырех" в Италии, запланированы на октябрь 2021 года. 6-7 октября будут сыграны полуфиналы, а финал и поединок за третье место – 10 октября. Жеребьевка состоится в четверг, 3 декабря.

Напомним, что действующим чемпионом Лиги наций является Португалия, которая в финале минимально обыграла Нидерланды в 2019 году (1:0). В нынешнем розыгрыше турнира команда, за которую выступает Криштиану Роналду, заняла второе место в группе с Францией, а наши соперники по Евро-2020 также оказались вторыми, отстав на одно очко от Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бельгия обеспечила себе выход в полуфинал Лиги наций благодаря эффектной победе над Данией. Сборная России разгромно уступила Сербии со счетом 0:5 и не вышла в элитный дивизион, а Испания забила шесть безответных голов немцам и закончила группу на первой строчке.