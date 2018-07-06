Определились первые участники 1/2 финала ЧМ-2018: результаты 6 июля

На чемпионате мира по футболу-2018 стали известны два первых полуфиналиста. После матчей 1/4 финала ЧМ-2018, которые состоялись в пятницу, 7 июля, путевки в 1/2 финала завоевали сборные Франции и Бельгии.

В Нижнем Новгороде, где встречались Франция и Уругвай, французы одержали достаточно комфортную победу - 2:0, забив по мячу в каждом из таймов.

Уругвай - Франция - 0:2

Голы: 0:1 - 40Варан, 0:2 - 61 Гризманн.

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Весино, Лаксальт, Бентанкур (Родригес, 59), Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Суарес, Стуани (Гомес, 59).

Франция: Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Умтити, Толиссо (Н’Зонзи 80), Канте, Погба, Жиру, Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 88).

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Getty Images

Getty Images

Getty Images

После этого в Казани состоялся один из самых зрелищных поединков ЧМ-2018, в котором бельгийцы сенсационно выбили из турнира главного фаворита - сборную Бразилии.

Бразилия – Бельгия – 1:2

Голы: 0:1 - 13 Фернандиньо (автогол), 0:2 - 31 Де Брюйне, 1:2 - 76 Аугусто.

Бразилия - Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия - Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.

Завтра на чемпионате мира состоятся еще два четвертьфинала - Швеция - Англия и Россия - Хорватия.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал ЧМ-2018 Россия - Хорватия оказался под угрозой срыва.