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11 марта • обновлено в 00:25
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Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Поединки прошли в Германии и Испании
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Немецкий "РБ Лейпциг" и итальянская "Аталанта" стали первыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов. Для обеих команд выход в эту стадию ЛЧ стал первым в их истории.

В повторных матчах "Лейпциг" дома со счетом 3:0 обыграл английский "Тоттенхэм" (первый матч 1:0), а "Аталанта" на выезде разобралась с испанской "Валенсией" - 4:3. (первый матч 4:1).

В Германии хозяева еще в первом тайме практически сняли вопрос о победителе. "Тоттенхэм" крайне бездарно играл в обороне, за что поплатился уже на 10-й минуте. Вернер вольготно обработал мяч в штрафной и пробил без сопротивления, но попал в Дайера.

Лейпциг - Тоттенхэм

Лейпциг - Тоттенхэм

Вся защита англичан превратилась в зрителей, неподвижно наблюдая, как Вернер сам же подобрал в полуметре от штрафной и откатил под удар Забитцеру. Марсель технично запустил мяч в нижний угол, направив его по уходящей от Льориса траектории - 1:0.

Забив гол, "Лейпциг" продолжил уничтожать подопечных Моуриньо. На 19-й минуте точный удар Вернера был отмене из-за офсайда, а вот на 21-й минуте Забитцер сделал дубль по правилам.

Лейпциг - Тоттенхэм

Лейпциг - Тоттенхэм

Орье подарил мяч Анхелиньо. Хосе очень аккуратно набросил на ближний угол вратарской. Забитцер ускорился к створу и сыграл головой на опережение, проткнув мяч под штангу. Льорис успел среагировать, но достал круглого уже из-за линии - 2:0.

Лейпциг - Тоттенхэм

Лейпциг - Тоттенхэм

Эффектную точку поставил Форсберг, вышедший на замену на 87-й минуте, и первым же касанием забив гол - 3:0.

Лейпциг - Тоттенхэм

Лейпциг - Тоттенхэм

Лейпциг - Тоттенхэм

Лейпциг - Тоттенхэм

"РБ Лейпциг" Германия – "Тоттенхэм" Англия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 10 Забитцер, 2:0 – 21 Забитцер, 3:0 – 87 Форсберг.

РБ Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Адамс, 56), Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Нкунку (Айдара, 59), Упамекано, Шик, Вернер.

Тоттенхэм – Льорис, Орье (Фэган-Уолкотт, 90), Алдервейрелд, Танганга, Алли, Уинкс, Лукас Моура, Сессеньон, Ламела, Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Дайер.

Предупреждения: Сессеньон (34), Уинкс (45), Лаймер (50), Танганга (68), Алли (70), Забитцер (71).

Первый матч – 1:0.

По схожему сценарию разворачивалась игра в Испании, где "Аталанта", держа в уме домашнюю победу 4:1, включила энергосберегающий режим, при этом легко закатив 2 мяча.

Счет был открыт уже на 3-й минуте, когда Иличич с пенальти переиграл Силлессена. Спустя 20 минут хозяева отквитали один мяч. После перерыва команды решили отказаться от защиты, и устроили настоящую голевую феерию, забив на двоих 5 мячей. На итоговом результате это не отобразилось.

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

Валенсия - Аталанта

"Валенсия" Испания – "Аталанта" Италия 3:4 (1:2, 2:2)

Голы: 0:1 – 3, пенальти Иличич, 1:1 – 21 Гамейро, 1:2 – 43, пенальти Иличич, 2:2 – 51 Гамейро, 3:2 – 67 Ферран Торрес, 3:3 – 71 Иличич, 3:4 – 82 Иличич.

Валенсия – Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.

Предупреждения: Коклен (33), Диакаби (42), Кондогбиа (58), Васс (64), Фройлер (85).

Первый матч – 1:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА рассматривает вариант приостановки проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Оба турнира могут быть прерваны на стадии 1/4 финала.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК Валенсия ФК Аталанта Тоттенхэм Хотспур
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