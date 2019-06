Англия в историческом полуфинале драматично вылетела из Лиги наций

Сборная Нидерландов, выиграв у команды Англии со счетом 3:1, вышла в финал Лиги наций УЕФА. В решающей встрече родоначальники футбола сыграют с Португалией, во втором полуфинале обыгравшую Швейцарию (3:1).

Впервые в истории розыгрыша турнира в матче Лиге наций было дополнительное время.

Первые 45 минут не порадовали зрителей стадиона в португальском Гимарайнше яркой игрой. Обе команды действовали не слишком энергично лишь изредка демонстрируя какие-то вспышки остроты. Голландцы вяло перекидывали мяч на своей половине без угроз ворот Пикфорда.

Английские футболисты играли в схожем ключе. Быстро пробегая середину поля, подопечные Гарета Саутгейта сразу сталкивались с проблемами у чужих ворот. Полностью выпал из игры лидер сборной Рахим Стерлинг.

Гол на 30-й минуте случился просто из ничего. В спокойной ситуации получив пас назад де Лихт умудрился отпустить мяч, его запрессинговал Рэшфорд, и юный голландец сбил 21-летнего воспитанника "Манчестер Юнайтед" в своей штрафной площадке.

Клеман Тюрпен без сомнения указал на 11-метровую отметку. Сам пострадавший четко и реализовал наказание.

За 15 минут второго тайма голландцы создали лишь один 100% опасный момент. Мемфис Депай обокрал защитника и нанес мощнейший удар метров с 15.

В остальном острота в игре завершалась на подступах к штрафным площадкам. Даже на несколько минут взорваться скоростями "оранжевые" были не в состоянии.

🇳🇱🤸‍♂️



The chances keep coming for @Memphis. Will he finish one off?#NationsLeague pic.twitter.com/4xjjCgwZcQ