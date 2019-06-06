Англия в историческом полуфинале драматично вылетела из Лиги наций

Сборная Нидерландов, выиграв у команды Англии со счетом 3:1, вышла в финал Лиги наций УЕФА. В решающей встрече родоначальники футбола сыграют с Португалией, во втором полуфинале обыгравшую Швейцарию (3:1).

Впервые в истории розыгрыша турнира в матче Лиге наций было дополнительное время.

Первые 45 минут не порадовали зрителей стадиона в португальском Гимарайнше яркой игрой. Обе команды действовали не слишком энергично лишь изредка демонстрируя какие-то вспышки остроты. Голландцы вяло перекидывали мяч на своей половине без угроз ворот Пикфорда.

Нидерланды - Англия

Английские футболисты играли в схожем ключе. Быстро пробегая середину поля, подопечные Гарета Саутгейта сразу сталкивались с проблемами у чужих ворот. Полностью выпал из игры лидер сборной Рахим Стерлинг.

Гол на 30-й минуте случился просто из ничего. В спокойной ситуации получив пас назад де Лихт умудрился отпустить мяч, его запрессинговал Рэшфорд, и юный голландец сбил 21-летнего воспитанника "Манчестер Юнайтед" в своей штрафной площадке.

Нидерланды - Англия

Клеман Тюрпен без сомнения указал на 11-метровую отметку. Сам пострадавший четко и реализовал наказание.

Нидерланды - Англия

За 15 минут второго тайма голландцы создали лишь один 100% опасный момент. Мемфис Депай обокрал защитника и нанес мощнейший удар метров с 15.

Нидерланды - Англия

В остальном острота в игре завершалась на подступах к штрафным площадкам. Даже на несколько минут взорваться скоростями "оранжевые" были не в состоянии.

Рональд Кумен выпустил ван де Бека, который существенно оживил нападение. Нидерландцы начали поддавливать, угловые у ворот Пикфорда возникали раз за разом и один из них закончился голом.

Нидерланды - Англия

На 73-й минуте Депай навесил и де Лигт, ранее привезший пенальти в свои ворота стал спасителем команды, замкнув ударом головой в ближний угол.

На последних минутах Англия убежала в роскошную контратаку и забила гол, но его отменили судьи в студии VAR, усмотрев офсайд.

Дополнительная 30-минутка стала настоящим кошмаром для английских болельщиков, которые накануне устроили дикие беспорядки в Португалии.

На 97-й минуте Стоунз начал не вовремя демонстрировать технику у своих ворот, его обокрал Депай. Удар Мемфиса голкипер парировал, мяч отскочил к Промесу, который в борьбе с Уокером затолкал круглого в ворота.

Нидерланды - Англия

Нидерланды - Англия

Нидерланды - Англия

При этом сам удар шел мимо рамки, но угодил в ногу 29-летнему защитнику Манчестер Сити и уже затем влетел в сетку - 2:1.

На этом мучения островитян не завершились. Во втором эстратайме игроки из Англии снова допустили чудовищную ошибку в обороне, Депай на этот раз бить не стал, а вывел на пустые ворота Промеса - 3:1.

Нидерланды – Англия 3:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: 0:1 – 32, пенальти Рэшфорд, 1:1 – 73 де Лигт, 2:1 – 97, автогол Уокер, 3:1 – 114 Промес.

Голландия – Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвейн (Проппер, 90), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), де Йонг (Стротман, 114).

Англия – Пикфорд, Райс (Алли, 105), Магуайр, Стоунз, Делф (Хендерсон, 77), Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо (Лингард, 61), Чилуэлл, Рэшфорд (Кейн, 46).

Предупреждения: де Лигт (30), Думфрис (44), Кейн (70), ван де Бек (106).

Финал Нидерланды - Португалия пройдет в воскресенье 9 июня. Начало в 21:00.

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