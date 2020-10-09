Определились финалисты плей-офф за попадание в группу с Украиной на Евро-2020

Последним участником группы C на Евро-2020, в которую уже попали Нидерланды, Украина и Австрия, станет победитель пары Грузия – Северная Македония.

Эти сборные вышли в финальный матч плей-офф пути D, триумфатор которого по итогам жеребьевки чемпионата Европы попадет в квартет с нашей сборной. На стадии 1/2 финала Грузия минимально одолела Беларусь (1:0), а Северная Македония справилась с Косово (2:1). Решающий поединок между национальными командами состоится 12 ноября.

Отметим, что в группу с Украиной могла попасть Румыния, если бы выиграла плей-офф пути A. Однако еще в полуфинале она уступила Исландии со счетом 1:2 и упустила шанс выйти на чемпионат Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА опубликовал новое расписание нашей сборной на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.