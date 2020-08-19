Определились финалисты Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария", обыграв французский "Лион" в 1/2 финала Лиги чемпионов, стала вторым финалистом турнира. Встреча на пустом стадионе Жозе Альваладе завершилась со счетом 3:0.

Из-за пандемии коронавируса на этой стадии Лиги чемпионов команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Португалии.

Соперником мюнхенцев в финале будет французский ПСЖ, который накануне обыграл РБ "Лейпциг". Решающий матч запланирован на 23 августа.

"Бавария" не испытала никаких трудностей с гостями из Франции, несмотря на уверенную игру "Лиона" в дебюте встречи. На 17-й минуте Токо-Экамби должен был забивать, но его удар с 2 метров попал в штангу.

А в следующей же атакеГнабри показал игрокам "Лиона", как это делается. Серж принял мяч на правом фланге, на скорости пробежал вдоль линии штрафной и мощным ударом сделал счет 1:0.

Удвоил преимущество номинальных гостей на 33-й минуте все тот же Гнабри. 25-летний хавбек сборной Германии оказался в нужном месте в нужное время и после сейва Лопеша от удара Левандовски, вогнал круглого в ворота – 2:0.

После перерыва немецкие игроки уверенно контролировали ход игры, не позволив оппонентам ничего сделать в атаке.

Эффектную точку в матче на 88-й минуте поставил Роберт Левандовски – 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале "Лион" сенсационно обыграл английский "Манчестер Сити" со счетом 3:1. "Бавария" в своей игре 1/2 финала уничтожила "Барселону" (2:8).

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