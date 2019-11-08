Опередил Роналду: форвард сборной Украины удивил супердостижением

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук в матче против "Вольфсбурга" забил свой 16-й гол в нынешнем сезоне и уже превзошел показатель предыдущего сезона.

Как сообщает "Трибуна", голевые достижения 23-летнего нападающего ставят его в один ряд с лучшими форвардами Европы, если оценивать отдельно сезон-2019/2020.

По статистике последних четырех месяцев, у Яремчука уходит 90 минут на одно результативное действие (забитый мяч или голевая передача). По данному показателю он на седьмом месте в Европе, опережая сразу на четыре позиции Криштиану Роналду.

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Как отмечает издание, украинец продлил контракт с "Гентом", но вряд ли это поможет клубу сохранить форварда если не этой зимой, то следующим летом точно. И покупатели на игрока с такой результативностью точно найдутся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свое высказывание в адрес сборной России после победы над Португалией и выхода украинской сборной на Евро-2020.

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