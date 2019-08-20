"Операция": легионер "Динамо" сообщил о неутешительном диагнозе

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд пропустит как минимум пять-шесть недель из-за очередной травмы.

По словам самого футболист, ему психологически сложно длительное время находиться вне тренировочного процесса.

"Моя нога не в идеальном состоянии на данный момент. Мне потребуется операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. По правде говоря, очень устал от этого. Я очень расстроен, так как даже не тренируюсь с командой. Досадно, что не могу помогать "Динамо". Уже хочу показать свои способности новому тренерскому штабу", – цитирует Дуэлунда пресс-служба киевлян.

Миккель Дуэлунд ФК "Динамо" Киев

Отметим, что датчанин получил перелом лодыжки в заключительном матче 2018 года и пропустил четыре месяца. После этого футболист сыграл на молодежном Евро-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист донецкого "Шахтера" Александр Пихаленок получил тяжелую травму и выбыл на полгода.

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