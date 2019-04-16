"Они "взорвутся": испанский новичок "Динамо" высказался об атмосфере в команде

Испанский легионер киевского "Динамо" Фран Соль, который проходит реабилитацию после травмы, откровенно рассказал о своей адаптации в клубе и поделился мыслями о перспективах столичной команды.

"Надеюсь, что Александр Хацкевич дальше будет работать с "Динамо". Потому что мне нравится его стиль, спокойствие, манера проведения тренировок. Очень важно, что если есть удачные матчи, например, победа над "Олимпиакосом", то он не бывает слишком счастливым, но когда мы проигрываем — он не становится очень-очень злым. Он умеет держать эмоции при себе. И когда мы играем, ты смотришь на тренерский мостик и видишь у него улыбку, спокойное выражение лица. Лично мне это помогает и придает уверенности", — заявил испанец "Футбол 24".

Фран Соль

Фран Соль очень высоко оценивает потенциал молодых игроков киевского "Динамо" и верит, что с ними команда может достичь больших успехов.

"Я считаю, что у "Динамо" есть очень хорошая перспектива с этими молодыми игроками. Это первый год, когда такие игроки как Шепелев, Шапаренко, Миколенко стали получать больше времени на поле. Я уверен, что в следующем сезоне они "взорвутся", как тот же Цыганков Вместе с более опытными игроками, как, например, я, Вербич, Бойко, Кендзера, считаю, что у нас очень сбалансированная команда. Она имеет энергию и желание благодаря молодежи, а также опыт", — отметил фцтболист.

Соль, Кендзера и Цыганков — мощь киевского "Динамо"

Если у нас будет страсть и воля двигаться вперед, несмотря на то, что случилось в этом сезоне, считаю, что в следующем сезоне мы будем еще лучше. Как по мне, сейчас у нас очень сбалансированная, сильная команда. Если даже взять последний кубковый матч с "Шахтером" и посмотреть на игру Кендзеры, Миколенко – это топ-уровень. Очень хороший матч провел Сидклей. Многие игроки сыграли отлично в этом матче. Я гордился ими", — резюмировал Соль.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард киевского "Динамо" Фран Соль получил травму в поединке Премьер-лиги Украины против черниговской "Десны".

В концовке первого тайма встречи Соль пошел в контактную борьбу с футболистом соперника, и в падении получил коленом в плече.

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