"Они в команде и это главное": Михайличенко - о матче "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко в преддверии матча 2-го тура Лиги Европы дал традиционную пресс-конференцию.

"Если говорить о том, что я вижу и что хочется видеть, то команда хорошо выглядит в нынешнее время и должна выдержать заданный темп до октябрьской паузы на сборе. Да и мы работали немало над этим, но здесь также надо еще и проявлять характер, чтобы сами ребята проявляли свои личные качества", - цитирует Алексея Александровича корреспондент OBOZREVATEL.

Кроме того, наставник ответил, выйдут ли Попов и Цитаишвили на эту игру.

"В первую очередь надо понимать, что они находятся в основной заявке. А выйдут ли они именно на поле, это будет определяться уже перед игрой. Но они в команде, и это главное", - подытожил Михайличенко.

Напомним, что вице чемпион Украины в четверг, 3 октября, сыграет в швейцарском Санкт-Галлене против местного "Лугано". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

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