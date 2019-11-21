"Они нас ненавидят": легенда "Спартака" возмутился из-за матча Украина – Россия на Евро-2020

Чемпион СССР-1962 в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд признался, что опасается встречи между сборными России и Украины в плей-офф чемпионата Европы в 2020 году.

Валерий Рейнгольд Динамомания

"Украина нас терпеть чисто по-человечески не может. Я не политолог, стараюсь держаться от этого подальше, но у меня есть глаза. И я вижу, что творится вокруг. Они нас ненавидят, сами футболисты отзываются с одним лишь негативом. Мы простые люди, должны жить в дружбе, помогать другу. Какая разница, кто ты по национальности. Я играл в советское время, когда за страну выступали 15 народных республик. И люди были добрые, понимающие, зла не желающие. Сейчас черт знает что творится", – сказал Рейнгольд, которого цитирует News.ru.

По мнению футбольного ветерана, то, что украинцев и россиян развели между собой на групповом этапе, абсолютно правильно.

"Никому не хочется базара, драк и стычек, потому что это может довести до беды. А дальше может получиться так, что встретимся и с Украиной, будем смотреть по турнирной таблице. Но для меня это страшно, потому что человеческая жизнь дороже любого вида спорта. Играть с Украиной для нас на грани жизни и смерти", – добавил Валерий Рейнгольд.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный российский комментатор Василий Уткин нервно высказался о возможном матче Украина – Россия на решающей стадии плей-офф Евро-2020.

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