Главная Новости
21 ноября • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Они нас ненавидят": легенда "Спартака" возмутился из-за матча Украина – Россия на Евро-2020

4.2т
Читать материал на украинском

Чемпион СССР-1962 в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд признался, что опасается встречи между сборными России и Украины в плей-офф чемпионата Европы в 2020 году.

Валерий Рейнгольд

Валерий Рейнгольд

Динамомания

"Украина нас терпеть чисто по-человечески не может. Я не политолог, стараюсь держаться от этого подальше, но у меня есть глаза. И я вижу, что творится вокруг. Они нас ненавидят, сами футболисты отзываются с одним лишь негативом. Мы простые люди, должны жить в дружбе, помогать другу. Какая разница, кто ты по национальности. Я играл в советское время, когда за страну выступали 15 народных республик. И люди были добрые, понимающие, зла не желающие. Сейчас черт знает что творится", – сказал Рейнгольд, которого цитирует News.ru.

По мнению футбольного ветерана, то, что украинцев и россиян развели между собой на групповом этапе, абсолютно правильно.

Новости
Вацко поиздевался над сборной России после разгрома в отборе Евро-2020

"Никому не хочется базара, драк и стычек, потому что это может довести до беды. А дальше может получиться так, что встретимся и с Украиной, будем смотреть по турнирной таблице. Но для меня это страшно, потому что человеческая жизнь дороже любого вида спорта. Играть с Украиной для нас на грани жизни и смерти", – добавил Валерий Рейнгольд.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный российский комментатор Василий Уткин нервно высказался о возможном матче Украина – Россия на решающей стадии плей-офф Евро-2020.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Теги
сборная России по футболу Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
41
22
Смешно
5
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Не хрен этомук кцпу давить нап мозоль что оно "простая людь". Эта "простая людь" аж васералапсмь от восторга оккупируя Крым и убивая украинцев на Донбассе. Таких "простых" за йух и куда подальше. Всех
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Да уж...почему украинцы ненавидят расеян?! Пусть расеяне убьют еще пару десятков тысяч украинцев, а мы пока все подумаем
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
фил филька
фил филька
свинорусами по президенскому тв обзываются. не мудрено такое мнение заиметь. но зря паритесь что россия что украина вылетят на следующей стадии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
6
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
фил филька, говори за свою свинорускую недострану
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги