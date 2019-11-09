"Он погибнет": Леоненко поставил "диагноз" Цыганкову

Легендарный футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко считает, что Виктор Цыганков не дотягивает до роли лидера и в зарубежном чемпионате он потеряется.

Виктор Леоненко footboom

"Цыганков нигде не будет прогрессировать, потому что нестабильный. А он уже не молодой. Для некоторых экспертов – в 23 года, и в 25 лет футболисты все еще молодые. У него плохие игры чередуются с хорошими. Летом ходили слухи на счет предложения по Цыганкову. Мол, за него давали 20 миллионов евро. На месте Цыганкова я бы вообще никуда не лез, потому что в зарубежном чемпионате он погибнет. Имею в виду, как футболист. В Украине Виктора поддерживает отечественная пресса, комментаторы лобзающие "Динамо". И делают это не стесняясь", – цитирует Леоненко footboom.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер", "Динамо" Киев и "Александрия" выдали серию из 10 беспроигрышных матчей – 2 победы и аж 8 ничьих. Донецкий клуб в ЛЧ за это время обыграл итальянскую "Аталанту" (1:0) и дважды разошелся миром с "Динамо" Загреб - 2:2 и 3:3.

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