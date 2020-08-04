Он может все: УЕФА показал лучшие моменты с участием лидера "Шахтера" в ЛЕ

Официальный аккаунт Лиги Европы УЕФА в Twitter опубликовал на своей странице лучшие голы, ассисты и финты лидера донецкого "Шахтера" Тайсона.

"Тайсон из "Шахтера" может все", – подписано видео.

УЕФА показал лучшие действия Тайсона в Лиге Европы Twitter Лиги Европы УЕФА

Отметим, что в ролике собраны не только лучшие действия бразильца в составе "горняков". В подборку попали также фрагменты из его выступлений за харьковский "Металлист", в частности открывает видео невероятный гол Тайсона в ворота "Русенборга" в стиле Марко ван Бастена.

На счету бразильского футболиста 50 матчей в Лиге Европы, в которых он забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, нацелилась на подписание Тайсона.