"Он бы пешком пошел": экс-вратарь "Динамо" унизил Федецкого из-за позиции по России

Бывший вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Александр Рыбка раскритиковал игрока "Карпат" Артема Федецкого за его позицию в отношении футболистов, выступающих в России.

Ранее Федецкий назвал недопустимым переезд украинских спортсменов в РФ.

Александр Рыбка кадр из видео

"Хочу сказать в защиту тем игрокам, которые сейчас там выступают. Я уважаю Федецкого, мы с ним нормально общаемся. Но он очень громко высказывается о тех ребятах, которые уезжают в Россию, дескать, это недопустимо. Говорит, что у него были предложения, но он не поехал. Не знаю. Мне кажется, если бы у него было такое предложение, как у Ракицкого от "Зенита", он бы туда пешком пошел. Кого-то осуждать, на мой взгляд, он не имеет право", – сказал Рыбка в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", передает "Динамо" Киев от Шурика.

При этом сам вратарь допустил, что мог бы рассмотреть предложение от российского топ-клуба.

"На данный момент в Россию я бы не поехал. Смотрю, сколько грязи выливается на ребят, которые поехали туда играть. Но, если бы это предложение поступило раньше, когда между нашими странами было все хорошо, то конечно поехал бы. Конечно, если бы позвал топ-клуб, нужно было бы сесть и подумать. Это от Селезнева пошла фраза: "кормить семью". Но на самом деле, так и есть", – отметил воспитанник "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, сын бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого Дмитрий призвал соотечественников уезжать из РФ.

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