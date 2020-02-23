Португальский форвард итальянского Криштиану Роналду считает французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе будущей суперзвездой мирового футбола.
"Мбаппе – это будущее и настоящее. Он фантастический футболист, очень быстрый. Он будущее", – цитирует 35-летнего Роналду AS.
"Роналду – кумир моего детства, было безумно приятно встретиться с ним" – утверждал Мбаппе в конце 2017-го.
Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. На чемпионате мира-2018 в России 21-летний игрок вместе со сборной Франции выиграл "золото".
Килиан Мбаппе в детстве и Криштиану Роналду
sports.ru
Килиан Мбаппе в детстве
sports.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января Криштиану стал первым человеком на планете, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.
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