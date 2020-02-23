Главная Новости
23 февраля • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Он – будущее футбола": Криштиану Роналду назвал своего преемника

2.1т
Читать материал на украинском

Португальский форвард итальянского Криштиану Роналду считает французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе будущей суперзвездой мирового футбола.

"Мбаппе – это будущее и настоящее. Он фантастический футболист, очень быстрый. Он будущее", – цитирует 35-летнего Роналду AS.

"Роналду – кумир моего детства, было безумно приятно встретиться с ним" – утверждал Мбаппе в конце 2017-го.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. На чемпионате мира-2018 в России 21-летний игрок вместе со сборной Франции выиграл "золото".

Килиан Мбаппе в детстве и Криштиану Роналду

Килиан Мбаппе в детстве и Криштиану Роналду

sports.ru

Килиан Мбаппе в детстве

Килиан Мбаппе в детстве

sports.ru

Новости
Во время секса: Роналду занял второе место в необычном рейтинге

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января Криштиану стал первым человеком на планете, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Криштиану Роналду Килиан Мбаппе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ливерпуль
VS
Вест Хэм
Победа Ливерпуля с форой (-2)
1.76 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Унион
Победа Айнтрахта
1.94 Сделать ставку
Перуджа
VS
Эмполи
Инд. тотал Эмполи больше 1
1.76 Сделать ставку
Ризеспор
VS
Истанбул Башакшехир
Ризеспор не проиграет
1.74 Сделать ставку
Жил Висенте
VS
Бенфика
Инд. тотал Бенфики больше 1.5
1.70 Сделать ставку
Шахтер
VS
Десна
Тотал меньше 3-х голов
1.95 Сделать ставку
Рома
VS
Лечче
Ничья
6.15 Сделать ставку
Элиза Мертенс
VS
Ван Цян
Победа Элизы Мертенс с форой в -4,0 гейма
1.82 Сделать ставку
Петра Мартич
VS
Барбора Стрыцова
Победа Петры Мартич со счетом 2:0
1.78 Сделать ставку
Сорана-Михаэла Кырстя
VS
Елена Рыбакина
Победа Сораны-Михаэлы Кырсти с форой в +3,5 гейма
1.96 Сделать ставку