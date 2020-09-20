ОМОН во время матча избил дубинками бразильских футболистов и залил их газом. Видео

В Бразилии местные ОМОНовцы залили слезоточивым газом и избили дубинками футболистов прямо во время матча. Причиной такой агрессии стало то, что один из игроков ударил силовика по щиту.

Инцидент произошел в игре чемпионата страны по футболу в Серии C (третий по силе дивизион) между "Манаусом" и "Трези". На седьмой добавленной минуте хозяева сравняли счет (1:1) что и стало началом конфликта.

Футболисты гостей пошли высказывать претензии к боковому арбитру, на защиту которого встал главный судья. Разговор вскоре перерос в стычку, в которую и вмешался ОМОН.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист белорусского клуба "Крумкачы" Сергей Козека получил перелом позвоночника и повреждение почек после того, как его избил ОМОН во время акций протеста в Минске.