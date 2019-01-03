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''Омерзительно'': легионер "Динамо" откровенно высказался о ЧМ-2018 в России

1.9тЧитать материал на украинском

Футболист киевского "Динамо" Иван Пиварич признался, что хотел провалиться сквозь землю после того, как не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти 1/8 финала ЧМ-2018 в России с Данией.

"Это момент, когда рушится весь мир. Вы знаете, насколько важным был этот матч для вас, для всех игроков, поклонников, и тут вы мажете с "точки". Я был уверен в себе, чувствовал себя хорошо, но вратарь здорово все прочитал. Это просто омерзительное чувство. Слава богу, ребята все сделали правильно и мы прошли в четвертьфинал. Но сказать, что после того промаха я чувствовал себя комфортно, не могу", – цитирует Пиварича 24sata.

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Напомним, Хорватия обыграла Данию в серии пенальти – 3:2 (1:1 в основное время). Впоследствии "клетчатые" дошли до финала, где уступили Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из бразильских легионеров киевского "Динамо" выразил недовольство своим положением в клубе.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Йосип Пиварич
Теги
ФК Динамо Киевсборная Хорватии по футболу
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